Вестибюль станции метро «Дунайская» открыли спустя пять месяцев ремонта

В среду, 25 декабря, строители закончили ремонт вестибюля станции метро «Дунайская». Теперь во время спуска на эскалаторе к платформам можно увидеть панно с видами Дуная и мостами через него. Об этом сообщает Telegram-канала «Подземник».
— Выполнены работы по устранению водопроявлений, ремонту и приведению в надлежащий вид, — отмечает проделанную работу автор канала.
Вестибюль закрыли на ремонт еще 10 августа 2024 года. За почти пять месяцев в нем привели в порядок павильон вестибюля, подземный переход, кассовый зал, зону траволаторов и эскалаторов. Кроме этого, провели огнезащитную обработку несущих металлоконструкций, монтаж автоматики для управления и ее пусконаладку, работы, связанные с архитектурным и аварийным освещением, упорядочивание и прокладку кабельных трасс. Не забыли установить охранную сигнализацию и противодымные перегородки у эскалаторов.