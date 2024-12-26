Вестибюль станции метро «Дунайская» открыли спустя пять месяцев ремонта

Вестибюль закрыли на ремонт еще 10 августа 2024 года. За почти пять месяцев в нем привели в порядок павильон вестибюля, подземный переход, кассовый зал, зону траволаторов и эскалаторов. Кроме этого, провели огнезащитную обработку несущих металлоконструкций, монтаж автоматики для управления и ее пусконаладку, работы, связанные с архитектурным и аварийным освещением, упорядочивание и прокладку кабельных трасс. Не забыли установить охранную сигнализацию и противодымные перегородки у эскалаторов.