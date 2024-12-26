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Вестибюль станции метро «Дунайская» открыли спустя пять месяцев ремонта

Строение привели в косметический порядок.

Источник: Подземник — Telegram

В среду, 25 декабря, строители закончили ремонт вестибюля станции метро «Дунайская». Теперь во время спуска на эскалаторе к платформам можно увидеть панно с видами Дуная и мостами через него. Об этом сообщает Telegram-канала «Подземник».

— Выполнены работы по устранению водопроявлений, ремонту и приведению в надлежащий вид, — отмечает проделанную работу автор канала.

Вестибюль закрыли на ремонт еще 10 августа 2024 года. За почти пять месяцев в нем привели в порядок павильон вестибюля, подземный переход, кассовый зал, зону траволаторов и эскалаторов. Кроме этого, провели огнезащитную обработку несущих металлоконструкций, монтаж автоматики для управления и ее пусконаладку, работы, связанные с архитектурным и аварийным освещением, упорядочивание и прокладку кабельных трасс. Не забыли установить охранную сигнализацию и противодымные перегородки у эскалаторов.

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