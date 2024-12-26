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Работа интернет-провайдера в Крыму восстановлена

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Работа провайдера «Миранда-медиа» в Крыму восстановлена. Об этом сообщает Тelegram-канал Министерства внутренней политики, информации и связи республики со ссылкой на пресс-службу интернет-провайдера.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что оператор связи «Миранда-медиа» фиксирует DDoS-атаки. В связи с этим у некоторых пользователей могут наблюдаться временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет.

«Мероприятия для обеспечения информационной безопасности проведены. В настоящее время телекоммуникационные услуги абонентам предоставляется в полном объеме», — говорится в сообщении Мининформа Крыма.

Весной текущего года этот же интернет-провайдер подвергся крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора.

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