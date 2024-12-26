Работа интернет-провайдера в Крыму восстановлена

Ранее сообщалось, что оператор связи «Миранда-медиа» фиксирует DDoS-атаки. В связи с этим у некоторых пользователей могут наблюдаться временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет.
«Мероприятия для обеспечения информационной безопасности проведены. В настоящее время телекоммуникационные услуги абонентам предоставляется в полном объеме», — говорится в сообщении Мининформа Крыма.
Весной текущего года этот же интернет-провайдер подвергся крупнейшей за историю его работы кибератаке, также имела место попытка уничтожения инфраструктуры оператора.