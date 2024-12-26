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СМИ сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения у Актау

АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет газета Yeni Akit.

Источник: © РИА Новости

По данным издания, этот же лайнер 22 декабря выполнял рейс Баку — Трабзон.

«Согласно записям радара, самолет, прибывший рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки», — говорится в статье.

Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как заявил вице-премьер республики и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, при крушении самолета погибли 38 человек. Всего на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.

По данным казахстанского МЧС, девять граждан России находятся в больницах.

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. При посадке в Актау произошла авария. Глава государства подчеркнул, что есть разные версии случившегося, и призвал дождаться окончания расследования. Среди прочего сообщалось о столкновении самолета с птицами.