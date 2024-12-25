«Оборонлогистика» сообщила, что сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта

По их словам, после взрыва сухогруз резко накренился на 25 градусов. Судно перегружено не было — оно перевозило всего 806 тонн груза при грузоподъемности 9,5 тысячи тонн, уточнили в «Оборонлогистике». Там добавили, что на борту сухогруза были два портальных крана и два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, один контейнер с оборудованием и еще 129 пустых контейнеров.