Что можно и нельзя делать в Евстратов день 26 декабря на Ведьмины посиделки

Православная церковь 26 декабря вспоминает святого Евстрата. В народе отмечают Евстратов день. Однако у праздника существует еще одно название — Ведьмины посиделки. Так, в указанную дату собирались темные силы, чтобы решить, как избавиться от солнца.
Что нельзя делать 26 декабря.
Не следует оставлять открытыми как двери, так и окна. Считалось, что через них в дом могли проникнуть темные силы. День не подходит для того, чтобы впускать в дом незнакомых людей. Кроме того, с незнакомцами не стоит разговаривать на улице.
Что можно делать 26 декабря.
По традиции, 26 декабря ходили в баню. Предки верили, что таким образом можно укрепить здоровье на целый год. Также в указанную дату собирались за столом с родственниками и угощались медом.
Согласно приметам, по погоде 26 декабря узнавали, каким окажется январь 2025 года. Интересно, что также по погоде в указанную дату определяли, какой она будет на протяжении 12 дней.
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