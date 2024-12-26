Борисов, ты прав: главные фильмы и сериалы 2024 года

Хорошо известно, что Эйдельштейн появился в «Аноре», потому что в «Сто лет тому вперед» подружился с Борисовым, а тот рекомендовал его режиссеру Шону Бейкеру. Сам Борисов после «Купе № 6» и «Капитана Волконогова» и так был известен в мире авторского кино. Таким образом, «Анора» и «Сто лет тому вперед» связаны вполне очевидно. Но мы говорим о фильме потому, что это действительно лучший блокбастер в России за год, соединяющий классическую научную фантастику с традициями советского кино, наработками Бондарчука в «Притяжении» и российской современностью, которой здесь не так много, но она все же есть. Это кино, где есть попытка понять новое поколение и передать его страх перед переменами, который все же необходимо преодолеть. А самое смешное — что вся интрига построена вокруг того, кто первым примет сообщение из внешнего мира.