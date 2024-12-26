Борисов, ты прав: главные фильмы и сериалы 2024 года

«Золотая пальмовая ветвь» американскому фильму с русскими артистами, гостья из будущего в компании тех же самых артистов, якутский вестерн, мюзикл от создателя хорроров — в мире кино в этом году не было абсолютных событий и безусловных шедевров на все времена. Но было немало ярких и интересных в каком-то разрезе фильмов и сериалов, без которых 2024-й невозможно представить. «Известия» подводят краткие итоги, признаваясь, что список должен был бы быть в разы больше и объемнее, но, к счастью, практически обо всем важном мы уже писали в течение года. Если оно не попало в этот топ, можно просто прочесть об этом отдельно.
«Анора» 18+
Парадокс, в который невозможно поверить: американский фильм с русскими актерами победил на главном кинофестивале мира, а теперь еще и сыгравшего там Юру Борисова прочат в номинанты «Оскара», на «Глобус» он уже претендует. Да, главное событие для нашего кино — это триумф российского актерского ансамбля в Каннах и последовавший за этим международный интерес к Марку Эйдельштейну и Юре Борисову.
Можно сколько угодно спорить о художественных достоинствах фильма и о том, насколько он заслуживал «Золотой пальмовой ветви», но в историю 2024 год войдет именно победой русской актерской школы — и, кстати, если в Каннах еще звучали нерешительные реплики о том, что нельзя «светить» российских артистов по политическим соображениям, то теперь никому это уже в голову не приходит. Марк, Юра, Алексей, Даша — спасибо вам огромное!
«Сто лет тому вперед».
Хорошо известно, что Эйдельштейн появился в «Аноре», потому что в «Сто лет тому вперед» подружился с Борисовым, а тот рекомендовал его режиссеру Шону Бейкеру. Сам Борисов после «Купе № 6» и «Капитана Волконогова» и так был известен в мире авторского кино. Таким образом, «Анора» и «Сто лет тому вперед» связаны вполне очевидно. Но мы говорим о фильме потому, что это действительно лучший блокбастер в России за год, соединяющий классическую научную фантастику с традициями советского кино, наработками Бондарчука в «Притяжении» и российской современностью, которой здесь не так много, но она все же есть. Это кино, где есть попытка понять новое поколение и передать его страх перед переменами, который все же необходимо преодолеть. А самое смешное — что вся интрига построена вокруг того, кто первым примет сообщение из внешнего мира.
«Кончится лето».
Знаковое кино от знаковых авторов. Два режиссера. Один, Максим Арбугаев, к своим 33 годам уже лауреат «Сандэнса» и номинант на «Оскар», документалист мирового уровня. Другой, Владимир Мункуев, победил в Карловых Варах с блестящим дебютом «Нуучча», который в итоге в России увидела только фестивальная публика.
Их совместная картина «Кончится лето» еще до выхода приобрела культовый статус, говорили, что она может не увидеть свет. Но фильм есть, было несколько громких показов, и потрясает, какими верными наследниками Балабанова оказались два молодых парня из Якутии. Мы сразу понимаем, откуда ветер дует, когда в одной из первых сцен появляется Александр Мосин, верный друг Балабанова и актер в его последних картинах. А дальше будет история про двух братьев, слабого и сильного, который на самом деле сильный только снаружи. Его зовут Кеша, и он реинкарнация Данилы Багрова, но никогда не получит его славы, потому что он совсем не «спаситель», а парень, которому вечно круто не везет. И играет его… тоже Юра Борисов!
«Мастер и Маргарита».
Не было ни одного российского фильма в этом году, который бы так пристрастно смотрели и обсуждали. Столько брани не досталось больше никому, но и столько денег в прокате — тоже, если не брать семейные фильмы-сказки. Создатели фильма Роман Кантор и Михаил Локшин очень свободно обошлись с текстом, поэтому перед нами не столько экранизация, сколько эссе по мотивам. Воланда играет немецкий артист, Мастер отчетливо похож на самого Булгакова, Москва в кадре выстроена таким образом, чтобы быть скорее мечтой о Москве, чем реальным городом 1920-х или 1930-х годов. Похожа ли Юлия Снигирь на Маргариту? Как мог выглядеть бал Сатаны в обыденной жизни, чтобы вдохновить Булгакова на одну из самых впечатляющих сцен в русской литературе? Из всех киноверсий романа эта — самая провокационная и самая яркая.
«Воздух».
Строго говоря, «Воздух» — премьера 2023 года, и мы о нем много писали, но в российский прокат фильм вышел только в январе 2024-го, поэтому про него стоит сказать и сейчас. Продолжая традицию большого советского кино с рефлексией на тему войны, Алексей Герман в плане зрелищности сделал ставку на реалистичные воздушные бои, детализированные панорамы военного быта и эпизоды суровой окопной правды, но это все равно кино не коммерческое, а авторское в полном смысле слова. О том, как война меняет сознание и как именно это происходит на примере одной хрупкой девушки. О том, как много тут факторов задействовано, сколько всего, что невозможно представить, пока не увидишь собственными глазами, — и Герман в духе прозы Астафьева дает несколько зарисовок, позволяющих отдаленно вообразить, что мог чувствовать человек во время войны.
«Панические атаки».
Иван Твердовский — самая скандальная фигура среди молодых кинематографистов. Его «Словно жду автобуса», «Болевые точки», «Класс коррекции», «Зоология», «Конференция» в разные годы словно специально нарывались на неприятности и легко получали их, а вместе с ними фестивальные призы и зрительское внимание, которого так не хватает авторскому кино.
«Панические атаки» — не исключение. В центре сюжета девушка из Мурманска, которая решила любой ценой пересечь границу с Норвегией, потому что там ее сестра живет припеваючи и горя не знает. А дальше фантазия Твердовского вставляет в стереотипы о русской глубинке и скандинавском благополучии такие шокирующие элементы, что к финалу зритель чувствует себя оглушенным. Сейчас Твердовский снимает док в Мариуполе, и опять это наверняка будут шок и скандал, точно что-то такое, чего никто не ждет. Но после «Панических атак» ясно, что менее радикальным Иван с возрастом точно не стал.
«Подростки: Первая любовь».
Это не шедевр, но фильм знаковый. Самый успешный хоррор-режиссер России Святослав Подгаевский перешел в жанр мюзикла — отчасти потому, что фолк-хорроры из России потеряли рынки сбыта и перестали окупаться. Но дело тут не только в смене жанра, а еще и в оптике. Ностальгический взгляд на 1990-е, время, когда Подгаевскому было столько же лет, сколько его героям-подросткам, наполнен замечательными деталями вроде вещевых рынков, на которых орет музыка Богдана Титомира, или заправок, где дети зарабатывают карманные деньги, протирая стекла автомобилей и подворовывая при случае магнитолы. Но примечательно, что фильм биографичен (это чувствуется) и в жизни все закончилось гораздо грустнее (тоже чувствуется). А главной сценой останется гениальное исполнение Еленой Лядовой песни со словами: «Не верь слезам! Всё вернется — после долгих ночей».
«Комбинация».
История о том, как из неуемной энергии отдельно взятого ОБХСника выросла первая женская поп-группа в СССР. Никита Кологривый как всегда стопроцентно органичен — он в 2024-м одинаково хорош и здесь, и в сериале «Чистые», и в драме «Затерянные», и даже в «Последнем богатыре», превратившемся в сериал «Наследие».
«Комбинация» — это рассказ о том, как важно не просто мечтать, а непрерывно действовать, совершая ошибки, теряя все самое главное и рискуя потерять еще больше. Романтика чистой воды, подкрепленная успехом реальной поп-группы, песни которой сегодня звучат, пожалуй, даже точнее, чем тогда, — и про «два кусочика колбаски», и про «красивых — здоровенных», и про «у меня одни вопросы, у тебя один ответ». Публика откликнулась, и сериал стал безоговорочным хитом.
«Преступление и наказание».
Сериал, о котором гораздо больше говорили, чем его смотрели, но как без него? Владимиру Мирзоеву к скандалам не привыкать, он и после «Бориса Годунова», и после «Её звали Муму» получал по полной, и теперь вряд ли сильно удивился. Как ни странно, больше всего шума было вокруг того, что выход сериала несколько раз сдвигался по причинам, которые никто так и не объяснил. Ходили слухи, что всё дело в голом Иване Янковском в кадре или в сценах соблазнения, которые будто бы вызвали запрет. Но когда сериал вышел в два захода, по половине сезона за раз, шум понемногу стих, и последние эпизоды сериала мало кто досмотрел. Потому что ждали скандала, а Мирзоев упаковал в яркую форму свои размышления о страстях, русской литературе и закономерных перверсиях души в кризисный период.
«Джокер: Безумие на двоих».
Пощечина общественному вкусу, издевательство над кидалтами, обожающими марвеловские блокбастеры и комиксы, грациозный жест двух ярких личностей — Хоакина Феникса и Тодда Филлипса, от которых хотели нового «Джокера» на любых условиях. Хотели — получите! Бэтмена тут нет, как и практически всех остальных героев этой вселенной, даже Харли Квинн не совсем она, а практически всё действие — это подготовка Джокера к суду за убийства и сам суд. В его больном сознании эротические мечты преобразуются в музыкальные номера в стиле Синатры, и в итоге зритель получает не гротескный триллер, а мюзикл, и основной референс здесь не «Таксист», как в первом «Джокере», а «Танцующая в темноте». Почти весь мир проклял этот фильм, но чем больше времени проходит, тем понятнее становится, что это большое кино.
«Головоломка 2».
Самый кассовый фильм года, «Головоломку» ждали со скепсисом. Слишком много полнометражных мультфильмов за последние несколько лет провалилось, и казалось, что выше головы авторы не прыгнут. Они прыгнули. Вторая часть оказалась лучше, тоньше, сложнее, умнее первой — и она всё так же остроумно пытается ответить на вопрос, почему мы всё понимаем, но постоянно совершаем глупости и можно ли с этим что-то сделать. Разумеется, всё дело в крохотных человечках внутри нашей головы! А еще в памяти, которая не держит то, что следовало бы, и отрицательных эмоциях, которые мешают Радости (главной героине мультика) дать нам жить спокойно, свободно и счастливо. Шуточный сеанс психоанализа пришелся для всего мира как нельзя кстати, и ни на один другой фильм люди не ходили в 2024-м так много.
«Эмилия Перес».
Фаворит Каннского кинофестиваля, мюзикл Жака Одиара получил в итоге Приз жюри и награду главным актрисам, игравшим и певшим о том, как трудно вырваться из трясины, если завяз там по уши. А трясина там многоуровневая, там не только мексиканская организованная преступность, но и, кажется, все семейные, общественные и политические рудименты, которые только можно себе представить. Перед нами история трех сильных личностей, каждая из которых пытается радикально изменить свою жизнь. Понятно, что будет много крови, выстрелов, слез и насилия, и всё же невозможно оторваться от экрана, глядя на, в общем, банальные разборки с элементами мелодрамы, но упакованные в совершенную форму мастером французского кино Одиаром. После триумфа в Каннах и громкой премьеры на Netflix фильм получил 10 номинаций на «Золотой глобус» и наверняка будет фигурировать на «Оскаре», причем совершенно заслуженно.