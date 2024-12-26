Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
Финист. Первый богатырь, 6+
Фото: StartФинист. Первый богатырь.
Режиссер: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Строителева, Федор Гамалея, Павел Прилучный.
Приквел одной из самых успешных российских франшиз для детской и семейной аудитории, с которой фактически и началась эра сказок в современном отечественном кинематографе. Финист — самый удалой, самый сильный и ловкий богатырь Белогорья в компании помощника Мелехи и молодой ведуньи Бабы-Яги отправляется в далекое путешествие по землям загадочного Востока. За экзотические дали отвечают в кадре живописные виды Казахстана. Фильм снимали в Поющем бархане, Чарынском каньоне, окрестностях крепости Номад, городах Конаев и Алматы, а также в казахских степях.
С 1 января в прокате.
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича, 6+
Фото: Централ ПартнершипВолшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича.
Режиссер: Игорь Волошин. В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Дмитрий Чеботарев, Денис Власенко.
Семейное фэнтези, снятое по мотивам книг Александра Волкова и Лаймена Фрэнка Баума. Злая Гингема колдует ураган, который уносит девочку Элли вместе с ее псом Тотошкой из нашего мира в далекую сказочную страну жевунов. Чтобы вернуться домой к родителям, Элли вместе с Железным Дровосеком, пугалом Страшилой и Трусливым Львом отправляется в Изумрудный город. Его владыка — великий и ужасный волшебник по имени Гудвин — должен исполнить их заветные желания. Яркая и красивая адаптация, за визуальные эффекты отвечает студия, работавшая над фильмами «По щучьему велению» и «Летучий корабль». Дебют режиссера Игоря Волошина в кино для детской и семейной аудитории.
С 1 января в прокате.
Формула воды, 6+
Режиссер: Артем Минаков. Роли озвучили: Niletto, Юлия Гаврилина, Сергей Гармаш, Александр Олешко, Борис Смолкин, Эвелина Блёданс, DJ Грув.
История девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу — источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов — вместе им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища.
С 31 декабря, онлайн-кинотеатре Okko.
Театр.
Масквичи, 16+
Режиссёр Юрий Грымов. В ролях: Александр Борисов, Валерия Королёва, Диллон Олойеде, Марина Дианова, Богдан Щукин, Марианна Канивец, Мария Кондратова, Евгений Невар.
«Масквичи» (именно так, через букву «А» на старом московском диалекте) — добрая семейная комедия, невыдуманная история столичной семьи, разделенной Атлантикой. Приезд пожилых родителей за границу к дочерям и внуку становится настоящим стихийным бедствием и в одночасье рушит их привычный уклад жизни. Конфликт поколений, вероисповеданий, идеологий неизбежен. Но именно эти неугомонные «масквичи» начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом. Тепло домашнего очага, добрый юмор и любимая музыка — все, что нужно для новогоднего настроения, здесь присутствует.
31 декабря, 17:00, театр «Модерн».
Новый год с Московским Губернским театром, 12+
Режиссер: Алла Решетникова. В концерте участвуют: Антон Соколов, Наталья Шклярук, Анастасия Борисова, Валерия Минина, Алина Ивах, Евгений Гомоной, Диана Егорова, Игорь Назаренко, Дмитрий Воркунов.
В канун Нового года артисты Московского Губернского театра подарят публике праздничный концертный вечер и соберут «календарь счастья» из самых нежных и радостных событий. Не обойдется вечер и без выходов-сюрпризов, подготовленных музыкантами оркестра Московского Губернского театра под управлением главного дирижёра Сергея Пащенко. Зрителей ждут хиты инструментальной классики, а также любимые песни в исполнении прекрасных артистов.
30 декабря, 14:00, 18:00, 31 декабря, 17:00, Московский Губернский театр.
День влюбленных, 16+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Александр Казьмин, Олег Савцов, Анна Глаубэ, Евгений Скочин, Станислав Беляев, Юлия Чуракова, Алексей Секирин, Анна Гученкова.
Для тех, кто устал от новогодней суеты — романтическая комедия под музыку живого бэнда. «Первое свидание» — мюзикл, вдохновленный успехом российской адаптации бродвейской постановки «Первое свидание», в довольно необычном для России театральном формате site-specific. Зрители будто бы находятся с героями в месте действия, в этом случае за столиками бара. На этот вечер просторный паркетный зал Театра МДМ превратится в бар на Манхэттене, где герои постановки — тридцатилетние влюбленные — пытаются спланировать предстоящую свадьбу и угодить всем родственникам и друзьям.
29 декабря, 22:00, Театр МДМ.
Наши женщины, 16+
Режиссер: Марина Перелешина. В ролях: Марина Коняшкина, Елена Саар, Ксения Энтелис, Лина Захаране, Милена Цховребова, Маргарита Экзархо.
Интерактивный спектакль-концерт, объединивший принципы стендапа, иммерсивного и классического театров. В канун Нового года пять актрис расскажут о любви и ненависти, счастье и разочаровании и, конечно же, о взаимоотношениях с мужчинами через призму женского взгляда. Это комедийные и трагические истории, написанные в разные годы Алексеем Слаповским — писателем, драматургом, автором кино- и ТВ-сценариев, в числе которых «Остановка по требованию», «Участок» и «Ирония судьбы. Продолжение».
31 декабря, 17:00, Театральный центр «На Плющихе».
Новогоднее путешествие, 6+
В театре «Одеон» поставят новогоднюю елку совершенно нового формата — развивающего. По сюжету два друга — Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис — должны помочь Деду Морозу и Снегурочке доставить секретный груз к празднику. На пути им встречаются препятствия, которые персонажи вместе с ребятами преодолевают с помощью знаний — математики, физики и даже программирования. А еще они отправляются в увлекательное путешествие по Древней Греции. Все это, конечно же, сопровождается танцами, песнями и костюмированным представлением.
С 28 декабря по 8 января 2025 года, 14:00, театр «Одеон».
Концерты.
Времена года, 6+
Традиционно к Новому году Оркестр «Русская Филармония» представит программу, сочетающую два произведения на одну тему: Легендарные «Времена года» Антонио Вивальди — самое исполняемое и узнаваемое сочинение великого итальянца и «Времена года в Буэнос-Айресе» в ритме танго аргентинского композитора Астора Пьяццолла. Солист — скрипач Родион Петров, победитель престижных международных смотров, среди которых конкурс имени Паганини в Италии. Петров покоряет публику своей техникой и чувственной подачей звука, играя на уникальной коллекционной скрипке 1745 года итальянского мастера Джованни Гваданини — ученика Антонио Страдивари.
28 декабря, 19:00, Дом музыки, Театральный зал.
Рождественский фестиваль при свечах на ВДНХ, 6+
Где еще в одном месте можно услышать мелодии из «Щелкунчика», «Гарри Поттера», «Властелина колец», мультфильмов Хаяо Миядзаки, музыку Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, групп ABBA и Queen в исполнении живого оркестра? Второй Рождественский фестиваль при свечах пройдет на ВДНХ в довольно экзотичной локации: насладиться живой музыкой можно будет в тропической оранжерее под пальмами. За музыкальную программу для меломанов всех возрастов все новогодние каникулы будет отвечать оркестр HighTime Orchestra под руководством Алексея Донского.
С 2 января, 16:00, 19:00, ВДНХ, тропическая оранжерея.
МАСТ ГО ОН ТУР 2024, 16+
Одна из самых популярных групп на российской альтернативной сцене «СЛОТ» снова в деле. Концерты коллектива — всегда яркое и громкое шоу. Этой осенью музыканты отправились в большой тур по России и под конец года дадут концерт в Москве. В группе произошли изменения — команда представила новую солистку Дарью Равдину. Название тура и предстоящего шоу недвусмысленно намекает, что «СЛОТ» продолжит двигаться дальше.
27 декабря, 20:00, клуб Base.
Почему жизнь? 18+
Артисты театра «Круг II» — люди с особенностями развития и без — предлагают в предпраздничную неделю порефлексировать на тему маргиналов и их вклада в культуру. Кто они? Люди, выброшенные на задворки жизни, или все же те, кто обитают на границе разных социальных групп или культурных явлений, но не примыкают ни к одному течению. Ускользающие и наделенные особой внутренней свободой личности, которые к тому же еще и поют. В этот вечер в пространстве Нового манежа в исполнении артистов театра прозвучат песни Гавриила Лубнина и Петра Мамонова, композиции Курта Вайля и ритмы «Тропикалии» Тома Зе. Помимо этого, зрители познакомятся с музыкальным фольклором болгарских, еврейских, цыганских общин и современной музыкой разных стран — от Бразилии до Монголии.
26 декабря, 19:00, площадка «Арт-платформа» в пространстве Нового манежа.
Музеи и выставки.
Ты выглядишь на все 100, 6+
О том, как формировался и менялся транспортный дизайн в России на протяжении последнего столетия, расскажет выставка «Ты выглядишь на все 100». В экспозицию вошли редчайшие автомобили отечественного производства, среди них ЗиС-Спорт, Москвич-Турист, ГАЗ-3105 и ВНИИТЭ-Макси. Также посетители могут узнать, как будут выглядеть машины будущего на примере экспонатов «Молния» и электромобиля-гаджета «Атом». В новогодние каникулы в музее также будут работать семейные гостиные, где каждый найдет себе занятие по душе. Для взрослых — кино и экскурсии, детей ждут мастер-классы и театральные представления.
Музей Транспорта Москвы, ВДНХ, павильон № 26.
Викинги. Путь на Восток, 18+
Основанная на археологических материалах из фондов Государственного Исторического музея выставка посвящена быту и культуре суровых выходцев из скандинавских стран. Осваивая речные пути Восточной Европы, викинги стали частью и древнерусского общества. Посетители филиала ГИМ в Туле познакомятся со всеми аспектами жизни скандинавов — домашним бытом, религией, войнами и ремеслом. Центральный экспонат — реконструированный корабль, главный символ военных и торговых походов викингов.
С 25 декабря по 19 мая 2025 года, филиал Исторического музея в Туле.
Сказочные елки, 6+
На крупнейшей в России выставке хвойных растений все неравнодушные к ботанике узнают, как используют ели в озеленении, где они произрастают и чем различаются эти деревья. Экспозиция — настоящий еловый лес из сказки «12 месяцев». На площади в 118 кв метров «вырастет» порядка 70 хвойных: от малышей высотой 30 см до трехметровых гигантов. Среди них есть и совершенно уникальные — например, один из видов пахнет апельсинами. Важно: все деревья — живые, не срезанные, и по окончании проекта будут высажены обратно в землю. «Сказочные елки» станет первой из цикла выставок, посвященных живым растениям. В феврале 2025 года гостям покажут цветущую сирень, в марте — ирисы, а в июне запланирована большая выставка, посвященная пионам.
С 25 декабря по 12 января 2025 года, ВДНХ, павильон № 29 «Цветоводство и озеленение».
Фестивали.
Новогодние каникулы в Остафьеве, 6+
Насыщенная развлекательная культурная программа в дни новогодних каникул ждет посетителей усадьбы Остафьево в Москве. Фестиваль откроет 2 января театральная постановка «Емеля», а в усадебном парке пройдут праздничные квесты. На протяжении всех дней фестиваля будет работать новогодняя почта. Здесь можно будет сделать памятное фото и отправить новогодние открытки своим близким. Кроме того, посетителей ждут музыкальные и интерактивные спектакли, в том числе «Щелкунчик», новогодний карнавал и обширная образовательная программа. А в канун Рождества в Остафьево пройдут традиционные русские народные гуляния с песнями, играми и колядками.
2−8 января, Государственный музей-заповедник «Остафьево» — «Русский Парнас».
Московская неделя красоты, 6+
На протяжении четырех дней лучшие стилисты и визажисты будут учить всех неравнодушных к моде, как создать красивый макияж, подобрать нужный аксессуар или найти свой стиль. Гостей также познакомят с аутентичными российскими брендами — на фестивале одновременно будет проходить ярмарка, в работе которой примут участие более 500 компаний. Юных посетителей ждет лаборатория подарков, где каждого научат делать елочные игрушки и другие праздничные украшения.
26−29 декабря, 11:00−20:00, Центральный выставочный зал «Манеж».