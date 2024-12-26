Культурная неделя: выбор «Известий»

Артисты театра «Круг II» — люди с особенностями развития и без — предлагают в предпраздничную неделю порефлексировать на тему маргиналов и их вклада в культуру. Кто они? Люди, выброшенные на задворки жизни, или все же те, кто обитают на границе разных социальных групп или культурных явлений, но не примыкают ни к одному течению. Ускользающие и наделенные особой внутренней свободой личности, которые к тому же еще и поют. В этот вечер в пространстве Нового манежа в исполнении артистов театра прозвучат песни Гавриила Лубнина и Петра Мамонова, композиции Курта Вайля и ритмы «Тропикалии» Тома Зе. Помимо этого, зрители познакомятся с музыкальным фольклором болгарских, еврейских, цыганских общин и современной музыкой разных стран — от Бразилии до Монголии.