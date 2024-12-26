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Independent: археологи нашли «британскую Атлантиду» в Северном море

Возраст самых древних орудий и предметов быта, найденных учеными, составляет около 15 тыс. лет.

Археологи нашли «британскую Атлантиду» на дне Северного моря — в 20 километрах от Норфолка (город на побережье Великобритании) ученые обнаружили следы древнего поселения с десятками артефактов, которые тысячи лет пролежали под водой, сообщает Independent.

Возраст самых древних орудий и предметов быта, найденных учеными, составляет около 15 тыс. лет.

Специалисты утверждают, что в «британской Атлантиде» проживали охотники на кабанов и моллюсков, а когда уровень моря стал подниматься, то местные жители были вынуждены покинуть земли. По предварительным оценкам ученых, в тот период море поглотило больше 200 тыс. квадратных километров суши.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания может затонуть в ближайшие несколько лет как «Атлантида».

наука