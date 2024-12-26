Михаил Боярский признался в своих слабостях

«У меня нет таких волевых качеств, как у супруги, — сказал aif.ru Михаил Сергеевич. — Я слишком мягкотелый, не умею приказывать, распоряжаться. Да и не стоит. Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты удачно попали на эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров».