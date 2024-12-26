Михаил Боярский признался в своих слабостях

26 декабря любимый многими поколениями Д`Артаньян Михаил Боярский отметил 75-летний юбилей. За пару дней до Дня рождения Михаил Сергеевич дал большое интервью aif.ru, в котором признался в том числе, в своих слабостях.
Все знают, что у актерской четы — Михаила Боярского и Ларисы Луппиан (последние пять лет она еще и худрук Театра им. Ленсовета в Петербурге) — двое детей. Старший Сергей стал политическим деятелем. Лиза пошла по стопам родителей. У Боярского и Луппиан шестеро внуков: двое — от Лизы и четверо (в двух браках) — от Сергея.
Пять лет назад ему, известнейшему и любимейшему в нашей стране актеру, предложили возглавить Театр им. Ленсовета в Петербурге. Он отказался. И худруком стала его супруга — Лариса Луппиан.
«У меня нет таких волевых качеств, как у супруги, — сказал aif.ru Михаил Сергеевич. — Я слишком мягкотелый, не умею приказывать, распоряжаться. Да и не стоит. Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты удачно попали на эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров».
Сейчас Михаил Боярский даже не в труппе «Ленсовета», работает там как приглашенный артист. А на вопрос, каково ему под началом Ларисы Регинальдовны, актер ответил:
«Ой, я счастлив, что Лариса может приглашать на новые пьесы не только меня. Если я нужен, как в “Ромео и Джульетте”, соглашаюсь. И быть под началом жены мне нравится. Я бы даже сказал: нравится быть подкаблучником. Серьезное звание, которым горжусь».