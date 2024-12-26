Захарова подтвердила обращение Австралии к РФ после пленения в Донбассе наемника

Россия получила обращение от Австралии по поводу задержания своего гражданина, состоящего в рядах ВСУ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она объяснила, что сейчас информацию о наемнике проверяют. Известно, что Оскар Дженкинс был ранее учителем биологии, преподавал в Китае, но затем решил отправиться на фронт, «даже без оружия» для того, чтобы «только убивать русских». Что известно о «солдате удачи» с другого конца света — в материале «Газеты.Ru».