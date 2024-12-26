Михаил Боярский открыл, сколько у него внуков

Любимый многими поколениями Д`Артаньян Михаил Боярский отмечает сегодня 75-летний юбилей. За пару дней до Дня рождения Михаил Сергеевич дал большое интервью aif.ru, в котором рассказал, в том числе о внуках.
Все знают, что у актерской четы — Михаила Боярского и Ларисы Луппиан (последние пять лет она еще и худрук Театра им. Ленсовета в Петербурге) — двое детей. Старший Сергей стал политическим деятелем. Лиза пошла по стопам родителей. До недавнего времени считалось (так подают информацию интернет-источники), что у Сергея и Лизы по двое детей. Однако в интервью aif.ru Михаил Боярский сказал, что у него шестеро внуков.
«Демографические проблемы я решаю удачно — на пользу Отчизны», — гордо сообщил юбиляр.
Оказалось, что у Сергея уже четверо детей. От двух браков.
Михаил Сергеевич также рассказал aif.ru, что старается как можно чаще встречаться с внуками: «Мне это доставляет огромное удовольствие. Серьезные энерджайзеры! Подключаешься к ним и чувствуешь себя гораздо моложе. В театр они не так уж часто ходят, хотя повзрослевшие бывали на спектаклях. Естественно, что-то видели по телевидению, слышали на пластинках. А так у нас нормальная тихая семья. Без звездных отклонений. И все как в обычной российской семье».