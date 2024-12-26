Михаил Боярский открыл, сколько у него внуков

Михаил Сергеевич также рассказал aif.ru, что старается как можно чаще встречаться с внуками: «Мне это доставляет огромное удовольствие. Серьезные энерджайзеры! Подключаешься к ним и чувствуешь себя гораздо моложе. В театр они не так уж часто ходят, хотя повзрослевшие бывали на спектаклях. Естественно, что-то видели по телевидению, слышали на пластинках. А так у нас нормальная тихая семья. Без звездных отклонений. И все как в обычной российской семье».