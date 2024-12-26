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В РАН рассказали о высоком риске сильной вспышки на Солнце

Вероятность формирования вспышек класса X резко повысилась в последние сутки.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие дни на Солнце ожидается вспышка высшей категории X, о чем сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Прогноз размещен на официальном сайте научного учреждения.

Ученые отмечают, что вероятность возникновения вспышек класса X значительно возросла за последние сутки.

Астрономы зафиксировали ряд признаков, указывающих на возможное развитие события, включая повышение уровня фонового рентгеновского излучения и быстрое увеличение площадей активных солнечных зон.

Особое внимание уделяется двум группам солнечных пятен, обозначенным номерами 3932 и 3933. Их магнитная конфигурация достигла сложного уровня «beta-gamma-delta», что повышает вероятность мощных вспышек.

На данный момент обе зоны активности вызывают серии вспышек категории M, однако ученые предполагают, что порог уровня X может быть преодолен уже 25 декабря. Вспышки категории X, по своим характеристикам, в десять раз мощнее событий уровня M.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в последнюю рабочую неделю 2024 года жители России могут столкнуться с ухудшением самочувствия из-за повышенного атмосферного давления и неблагоприятных погодных условий.