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«Ъ»: в ГД предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

Вузы обяжут самостоятельно установить перечень соответствий.

Источник: Аргументы и факты

В Государственной думе России обсуждают инициативу по ужесточению правил поступления в вузы для выпускников колледжей, сообщает «Коммерсантъ».

Предлагается запретить абитуриентам, окончившим средние специальные учебные заведения, поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ, если выбранная специальность не соответствует ранее полученной.

Также предполагается, что вузы самостоятельно разработают и утвердят списки соответствующих направлений обучения.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что учителей будут поощрять денежным вознаграждением за успехи своих учеников.