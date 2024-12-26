«Ъ»: в ГД предложили ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В Государственной думе России обсуждают инициативу по ужесточению правил поступления в вузы для выпускников колледжей, сообщает «Коммерсантъ».
Предлагается запретить абитуриентам, окончившим средние специальные учебные заведения, поступать в высшие учебные заведения без сдачи ЕГЭ, если выбранная специальность не соответствует ранее полученной.
Также предполагается, что вузы самостоятельно разработают и утвердят списки соответствующих направлений обучения.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что учителей будут поощрять денежным вознаграждением за успехи своих учеников.