На Украине проверят граждан, получивших инвалидность за последние три года

До этого Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) до конца 2024 года. Считается, что многие люди получают фальшивые инвалидности, чтобы не попасть в Вооруженные силы Украины.