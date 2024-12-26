На Украине проверят граждан, получивших инвалидность за последние три года

Украинские власти будут проводить кампанию по проверке граждан, которые получили статус инвалидов. Подробности озвучил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в беседе с представителями местных СМИ.
По его словам, проверка будет проводиться до 2027 года. Она коснется тех украинцев, которые оформили инвалидность за последние три года.
«Если взять процент, то приблизительно 40 тыс. человек незаконно получили инвалидность, если взять исключительно мужчин — это 30%», — обратил внимание Горбенко.
Ранее отмечалось, что массовые проверки коснутся и чиновников со статусом инвалида. Проверят 1695 человек из более 30 госорганов. Для выполнения этой цели уже создана специальная группа.
До этого Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) до конца 2024 года. Считается, что многие люди получают фальшивые инвалидности, чтобы не попасть в Вооруженные силы Украины.