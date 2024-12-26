НГУ: жители России могут увидеть «черную» Луну в новогоднюю ночь

Жители РФ могут стать свидетелями так называемой «черной» Луны, которая появится в небе в новогоднюю ночь. Такое сообщение опубликовали сотрудники Новосибирского государственного университета.
В эту ночь будет видна «лишняя» фаза Луны. Естественный спутник Земли станет полностью невидим.
«“Черная” Луна в “пятой” фазе. На эту новогоднюю ночь выпадает “лишняя”, “пятая”, фаза Луны — новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима», — указано в сообщении.
Подробнее об этом явлении рассказала заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко. По ее словам, обычно у Луны четыре фазы. Среди них новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна).
Однако в этом декабре спутник успеет вступить в так называемую «пятую» фазу. Ночью может произойти второе новолуние.
Обычно это явление нельзя увидеть невооруженным глазом. Однако бывают исключения. Например, на Луне может произойти вспышка от метеорита, который в нее врежется. Обычно такое событие фиксируется раз в час.
Ранее сообщалось, что к Земле на высокой скорости приближается астероид, диаметр которого превышает высоту 10-этажного дома. В случае удара его мощность будет сравнима примерно с тысячами ядерных бомб, но ученые считают, что столкновение маловероятно.