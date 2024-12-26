Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 26 декабря 2024

Погода в Иркутске 26 декабря 2024 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем ожидается −12…-14 градусов, будет дуть небольшой ветер, 2−7 м/с.
Погода в Иркутске 26 декабря 2024.
— Переменная облачность, в Чунском, Казачинско-Ленском и северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе столбик термометра опустится до — 11…-16 градусов, если солнце так и не выглянет, то до −20…-25, в западных районах будет теплее, −4…-9 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 26 декабря 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кровлю дома восстановили в микрорайоне Ершовском Иркутска после пожара, который в феврале этого года оставил семь человек без жилья.