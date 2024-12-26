26 декабря в Красноярске откроются сразу три районные ёлки

В Красноярске продолжается череда торжественных открытий районных ёлок и ледовых городков. 22 декабря новогодняя красавица появилась в парке «Солнечная поляна», 23-го — в сквере «Серебряный», 24-го и 25-го в парке Гагарина, сквере Чернышевского и на площади имени Свердлова.
26 декабря в краевой столице планируется сразу три открытия: на набережной сквера Энтузиастов, в парке 1 Мая и в сквере Космонавтов.
Открытие главной городской ёлки и городка пройдёт в Татышев-парке 27 декабря в 19:00. На локации развернётся праздничная программа, а вокруг главного символа Нового года будет возведена коллекция художественных образов известного произведения Чайковского — балета «Щелкунчик».
В городке откроются горки: две большие, одна средняя, две маленькие, а также мини-горки, на которых будут дежурить операторы.