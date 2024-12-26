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Жители улицы Мирной в Хабаровске пожаловались на страшный гололед: фото с места

Опасные места в Авиагородке на улице Мирной, 5, 7, 10, 12. На пешеходных переходах и проезжей части ужасный гололед, его посыпали песком месяц назад, но ситуация на сегодня неприятная.

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Опасные места в Авиагородке на улице Мирной, 5, 7, 10, 12. На пешеходных переходах и проезжей части ужасный гололед, его посыпали песком месяц назад, но ситуация на сегодня не приятная. Вчера женщина упала, проходя между домами Мирной, 7 и Мирной, 10. Ее родственник увез в травмпункт. Похожие ситуации и с другими жителями. Все они жалуются на бездействие УК «ДВСРК-Авиа».

К тому же сегодня ложку дегтя добавил снег, под которым не видно гололеда — стало еще страшнее передвигаться по некоторым участкам дорог.

Фото до снега можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

ЖКХ