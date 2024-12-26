На 66 году жизни умер Александр Амагзаев, известный в Иркутске общественный деятель

Долгие годы занимался укреплением и развитием бурятской культуры, благодаря его работе в 1991 года появились первые национально-культурные автономии в Иркутске и Ангарске. В 2006 году открыли Центр сохранения и развития бурятского этноса, сейчас известный как Центр культуры коренных народов Прибайкалья.