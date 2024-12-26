На 66 году жизни умер Александр Амагзаев, известный в Иркутске общественный деятель

Умер Александр Амагзаев, известный в Иркутске общественный деятель. Он был одним из руководителей Центра культуры коренных народов Прибайкалья. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве культуры Иркутской области.
Умер Александр Амагзаев, известный в Иркутске общественный деятель.
Он родился в Баяндаевском районе, в 1980 году окончил Иркутский политехнический институт. Был одним из основателей и членом правления Иркутской общественной организации «Бурятский культурный центр».
Долгие годы занимался укреплением и развитием бурятской культуры, благодаря его работе в 1991 года появились первые национально-культурные автономии в Иркутске и Ангарске. В 2006 году открыли Центр сохранения и развития бурятского этноса, сейчас известный как Центр культуры коренных народов Прибайкалья.
— Благодаря его вкладу в Приангарье проходят Форум бурятского народа, международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», всебурятский диктант «Эрдэм», а также ежегодные праздники: «Белый месяц» (Сагаалган), «Детский Сагаалган» и «Гэсэриада». Он был удостоен множество наград, — поделились в пресс-службе министерства.
Умер Александр Амагзавев, известный в Иркутске общественный деятель, на 66 году жизни. Церемония прощания состоится в Иркутске 27 декабря по адресу Новаторов 1А/7 в 12:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умерла актриса Иркутского драмтеатра Татьяна Кулакова.