Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мороз до 18 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 26 декабря, в Астане, Алматы и Шымкенте обещают погоду без осадков, но жителей двух столиц ждут морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до −14 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до −7 градусов, ночью температура снизится до −18 градусов. Скорость ветра — 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, но осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до −4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.