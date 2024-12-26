Мороз до 18 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до −14 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут до −7 градусов, ночью температура снизится до −18 градусов. Скорость ветра — 3,9 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно, но осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до −4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.