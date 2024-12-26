ХК «Амур» на один гол уступил «Салавату Юлаеву» в матче-реванше

Встреча прошла 25 декабря на «Уфа Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первый период завершился вничью 1:1 благодаря точному броску Александра Броссо после передачи Олега Ли. Во втором отрезке «Амур» продолжал бороться, дважды сравнивая счет. Броссо оформил дубль, а затем Владислав Барулин забросил шайбу после точного паса Алекса Гальченюка.