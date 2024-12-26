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ХК «Амур» на один гол уступил «Салавату Юлаеву» в матче-реванше

«Тигры» были близки к победе, но хозяева победили в овертайме.

Источник: ХК «Амур»

Хабаровский ХК «Амур» проиграл в напряженном матче против уфимского «Салавата Юлаева». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4, однако гости продемонстрировали высокую самоотдачу и были близки к победе, сообщает официальный Telegram-канал клуба «Территория Тигров».

Встреча прошла 25 декабря на «Уфа Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первый период завершился вничью 1:1 благодаря точному броску Александра Броссо после передачи Олега Ли. Во втором отрезке «Амур» продолжал бороться, дважды сравнивая счет. Броссо оформил дубль, а затем Владислав Барулин забросил шайбу после точного паса Алекса Гальченюка.

В третьем периоде «Амур» снова нашел силы отыграться — Артур Гиздатуллин сделал счет 4:4 и перевел матч в овертайм. Однако на 64-й минуте «Салават Юлаев» все же вырвал победу благодаря голу Александра Алалыкина.

Напомним, предыдущий матч «Амура» с уфимцами завершился счётом 3:0 в пользу последних.

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