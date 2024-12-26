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Из Хабаровска во Владивосток 3 января отправится «Новогодний экспресс»

Путешествие продлится два полных дня.

Источник: ДВЖД

В рамках проекта «Владивостокские истории» 3 января из Хабаровска во Владивосток отправится двухдневный экскурсионный тур «Новогодний экспресс». Обратно путешественники вернутся 6 января, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пассажиры «Новогоднего экспресса» прогуляются по празднично украшенным улицам столицы Приморья, увидят главные достопримечательности. Также в программе посещение балета «Щелкунчик» на Приморской сцене Мариинского театра, экскурсия на остров Русский и посещение морской фермы с дегустацией морепродуктов.

В туристическое предложение входит билет на поезд, проживание в гостинице, трансфер, питание и входные билеты на экскурсии. Подробности можно узнать у Российских железных дорог.

туризм и отдых