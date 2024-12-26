Из Хабаровска во Владивосток 3 января отправится «Новогодний экспресс»

Пассажиры «Новогоднего экспресса» прогуляются по празднично украшенным улицам столицы Приморья, увидят главные достопримечательности. Также в программе посещение балета «Щелкунчик» на Приморской сцене Мариинского театра, экскурсия на остров Русский и посещение морской фермы с дегустацией морепродуктов.