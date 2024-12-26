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Новосибирск встретит Новый год снегом и морозами до — 13 градусов

По данным синоптиков, в новогодние праздники жителей города ожидает обычная для Сибири зимняя погода.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 767 мм рт. ст. +6°
Источник: Сиб.фм

Новосибирцы могут готовиться к традиционной зимней погоде в новогодние праздники. Согласно прогнозам синоптиков, с 31 декабря по 2 января в городе ожидается снег и минусовые температуры.

Детали прогноза:

— 31 декабря: В последний день 2024 года днем столбик термометра опустится до −9 градусов, а ночью похолодает до −13 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег.

— 1 января: В первый день нового 2025 года дневная температура составит −7 градусов, ночью же будет −12 градусов. Синоптики также прогнозируют небольшой снег.

— 2 января: В четверг днем ожидается потепление до −4 градусов, ночью температура составит −7 градусов. Осадки в виде снега также будут идти на протяжении суток.

Таким образом, жители Новосибирска смогут насладиться всеми прелестями мягкой зимней погоды в начале нового года.