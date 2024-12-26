Новосибирск встретит Новый год снегом и морозами до — 13 градусов

Новосибирцы могут готовиться к традиционной зимней погоде в новогодние праздники. Согласно прогнозам синоптиков, с 31 декабря по 2 января в городе ожидается снег и минусовые температуры.
Детали прогноза:
— 31 декабря: В последний день 2024 года днем столбик термометра опустится до −9 градусов, а ночью похолодает до −13 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег.
— 1 января: В первый день нового 2025 года дневная температура составит −7 градусов, ночью же будет −12 градусов. Синоптики также прогнозируют небольшой снег.
— 2 января: В четверг днем ожидается потепление до −4 градусов, ночью температура составит −7 градусов. Осадки в виде снега также будут идти на протяжении суток.
Таким образом, жители Новосибирска смогут насладиться всеми прелестями мягкой зимней погоды в начале нового года.