Леопарды таскают собак в трех приморских селах

«Проверены сообщения о конфликтных ситуациях в селе Гранатовка Октябрьского района Приморского края. Как установлено по следам, там тоже “орудует” леопард. За три дня он утащил трех собак. Еще три собаки стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района Приморского края. Чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения», — сообщает центр.