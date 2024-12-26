Леопарды таскают собак в трех приморских селах

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Редчайшие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, таскают собак в трех селах Приморья, сообщает центр «Амурский тигр».
«Собаку в Андреевке Хасанского района и еще несколько собак в других местах задавил леопард. В Андреевке все произошло 22 декабря… Удалось найти один след. Его размер и форма говорят о том, что это не тигр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также на леопарда указывает тот факт, что собаку не сняли с цепи вместе с ошейником, как сделал бы тигр, то есть хищник гораздо слабее тигра.
Центр отмечает, что 6 декабря амурский тигр попал на камеры видеонаблюдения у базы отдыха «Ривьера», зверь прошел мимо, случаев нападения на собак не отмечено. Леопарда заметили на улице Рисовой 21 декабря, и 22 декабря произошло нападение на собаку.
«Проверены сообщения о конфликтных ситуациях в селе Гранатовка Октябрьского района Приморского края. Как установлено по следам, там тоже “орудует” леопард. За три дня он утащил трех собак. Еще три собаки стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района Приморского края. Чтобы установить, что это точно был леопард, в том числе была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними, другие повреждения», — сообщает центр.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.