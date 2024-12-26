Иностранные туристы распробовали Дальний Восток

Дальний Восток в 2024 году посетили 183 тысячи иностранных туристов, что на 80% больше, чем в прошлом году. Прирост турпотока обеспечен в том числе упрощением визового режима, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК).
"Вы знаете, мы эту историю начинали ещё в 2017 году первыми в России и сразу же предложили наш опыт распространить, но в это время пришёл коронавирус, вся эта работа немножко притормозилась, сейчас начали вновь. И ещё раз говорю, рост на 80%. 183 тысячи — это хороший результат.
География стран внушает оптимизм, потому что приезжают Кувейт, Саудовская Аравия и другие страны. Их интересует Россия. Мне кажется, это нормально и правильно", — сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он также отметил, что свой вклад в увеличение турпотока вносят конкурсы, популяризирующие Дальневосточный регион.
«У нас существуют действительно конкурсы, которые дают возможность сказать людям спасибо. Конкурс “Звезда Дальнего Востока” (16+) как раз про это, по разным категориям. По категориям социального развития и экономического. Умное жюри отбирает людей, которых надо собрать и их поблагодарить. Мы так и делаем. Как отдельную категорию выделили писателей (Общероссийская литературная Премия “Дальний Восток” им. В. К. Арсеньева, 16+ — прим. ред.), тоже про экономику и тоже про социум. И отдельно выделили, естественно, категорию, связанную с освещением специальной военной операции (специальная сессия Общероссийской литературной Премии “Дальний Восток” им. В. К. Арсеньева — прим. ред.). Мы хотим, во-первых, людей поблагодарить, потому что они же свою душу, свой труд вкладывают в эту работу», — сказал Юрий Трутнев.
Полпред также отметил появление нового конкурса (16+) «Дальний Восток — земля приключений».
«И там сотни людей, которые совсем не обязательно живут на Дальнем Востоке, просто приезжают, идут в путешествия по разным территориям: по Камчатке, Сахалину, Приморью. А потом отправляют свои отчёты и соревнуются, кто лучше попутешествовал. Скажу честно, мне этот конкурс очень нравится. Потому что, во-первых, я сам очень люблю путешествовать и считаю, что страну нельзя любить абстрактно. Слова о том, что такое патриотизм, как мы любим страну или кто-то не любит страну, они связаны с тем, насколько мы страну знаем. Если ты что-то не знаешь, то любить очень трудно. Когда люди путешествуют по Дальнему Востоку, они видят, восхищаются им, убеждаются, насколько там много замечательных мест, то мы тоже делаем шаг в правильном направлении», — сказал Юрий Трутнев.