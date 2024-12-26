Новые улицы Владивостока назвали в честь учёных и первооткрывателей

Администрация Владивостока утвердила наименования для новых улиц и переулков города. Их названия связаны с именами выдающихся исследователей и учёных, которые внесли значительный вклад в развитие науки и освоение Дальнего Востока и Сибири. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии города, сообщает ИА PrimaMedia.
В краевой столице появятся следующие улицы:
- Переулок Бабинова (район улицы Маака) — назван в честь Артемия Сафроновича Бабинова, первооткрывателя, который сыграл важную роль в освоении Сибири;
- Улица Толмачева (район улицы Русанова) — в честь Иннокентия Павловича Толмачева, известного геолога, палеонтолога и исследователя Дальнего Востока;
- Переулок Шимкевича (район улицы Русанова) — в честь учёного, академика Российской академии наук Владимира Михайловича Шимкевича;
- Переулок Лопатина (район улицы Русанова) — назван в честь Иннокентия Александровича Лопатина, горного инженера и исследователя.
Кроме того, во Владивостоке в районе улицы Пейзажная появится улица со звучным названием Колоритная.
Решение о названиях принято комиссией по городской топонимике на заседании 10 декабря.
Решение о названиях принято комиссией по городской топонимике на заседании 10 декабря.
Напомним, в честь Героя РФ — морского пехотинца Тихоокеанского флота Владимира Боровикова во Владивостоке назвали улицу.