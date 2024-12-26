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Новые улицы Владивостока назвали в честь учёных и первооткрывателей

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

Источник: PrimaMedia.ru

Администрация Владивостока утвердила наименования для новых улиц и переулков города. Их названия связаны с именами выдающихся исследователей и учёных, которые внесли значительный вклад в развитие науки и освоение Дальнего Востока и Сибири. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии города, сообщает ИА PrimaMedia.

В краевой столице появятся следующие улицы:

  • Переулок Бабинова (район улицы Маака) — назван в честь Артемия Сафроновича Бабинова, первооткрывателя, который сыграл важную роль в освоении Сибири;
  • Улица Толмачева (район улицы Русанова) — в честь Иннокентия Павловича Толмачева, известного геолога, палеонтолога и исследователя Дальнего Востока;
  • Переулок Шимкевича (район улицы Русанова) — в честь учёного, академика Российской академии наук Владимира Михайловича Шимкевича;
  • Переулок Лопатина (район улицы Русанова) — назван в честь Иннокентия Александровича Лопатина, горного инженера и исследователя.

Кроме того, во Владивостоке в районе улицы Пейзажная появится улица со звучным названием Колоритная.

Решение о названиях принято комиссией по городской топонимике на заседании 10 декабря.

Решение о названиях принято комиссией по городской топонимике на заседании 10 декабря.

Напомним, в честь Героя РФ — морского пехотинца Тихоокеанского флота Владимира Боровикова во Владивостоке назвали улицу.