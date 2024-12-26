Новые улицы Владивостока назвали в честь учёных и первооткрывателей

Администрация Владивостока утвердила наименования для новых улиц и переулков города. Их названия связаны с именами выдающихся исследователей и учёных, которые внесли значительный вклад в развитие науки и освоение Дальнего Востока и Сибири. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии города, сообщает ИА PrimaMedia.