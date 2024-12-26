В Красноярске открыли новые пункты приема батареек и ртутных ламп

В Красноярске установили боксы для приема ртутных ламп и батареек. Об этом сообщили в мэрии.
Как сообщили в администрации, в городе открыто семь новых пунктов, куда можно сдать батарейки, градусники и ртутные лампы — по одному на район. Они размещены в районных администрациях и общественных приемных. Сдать можно только целые лампы, градусники, батарейки.
Адреса пунктов:
- ул. Академика Вавилова, 56;
- ул. 60 лет Октября, 46;
- ул. Березина, 90;
- ул. Высотная, 15;
- ул. Юности, 11;
- ул. Партизана Железняка, 36;
- ул. Куйбышева, 13.
Опасный мусор принимают также в торговых точках и крупных строительных магазинах. В многоквартирных домах сбор должны организовывать управляющие компании.
Ранее сообщалось о запрете выхода на лед в Красноярске. Запретительные знаки установлены возле водоемов.