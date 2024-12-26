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В Красноярске открыли новые пункты приема батареек и ртутных ламп

По одному пункту появилось в каждом районе.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске установили боксы для приема ртутных ламп и батареек. Об этом сообщили в мэрии.

Как сообщили в администрации, в городе открыто семь новых пунктов, куда можно сдать батарейки, градусники и ртутные лампы — по одному на район. Они размещены в районных администрациях и общественных приемных. Сдать можно только целые лампы, градусники, батарейки.

Адреса пунктов:

  • ул. Академика Вавилова, 56;
  • ул. 60 лет Октября, 46;
  • ул. Березина, 90;
  • ул. Высотная, 15;
  • ул. Юности, 11;
  • ул. Партизана Железняка, 36;
  • ул. Куйбышева, 13​.

Опасный мусор принимают также в торговых точках и крупных строительных магазинах. В многоквартирных домах сбор должны организовывать управляющие компании.

Ранее сообщалось о запрете выхода на лед в Красноярске. Запретительные знаки установлены возле водоемов.

экология