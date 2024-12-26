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В аэропорту Шахид Хашеминежад сел самолет, которым управлял женский экипаж

На борту находились 110 иранских женщин.

Источник: Аргументы и факты

Самолет рейса «Иран Бану», на борту которого находились исключительно женщины, включая экипаж, успешно приземлился в международном аэропорту Шахид Хашеминежад в Мешхеде 22 декабря.

Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

В состав пассажиров входили 110 иранских женщин, а управление самолетом осуществляла Шахрзад Шамс, которая стала первой женщиной-пилотом в Иране. Название рейса, «Иран Бану», переводится с персидского как «Госпожа Иран».

Ранее в Иране арестовали певицу Парасту Ахмади за выступление без хиджаба на онлайн-концерте, вместе с ней были задержаны еще четыре музыканта.