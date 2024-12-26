Особый противопожарный режим введут в Иркутской области в новогодние праздники

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар произошел в Забайкалье 25 декабря. Спасатели нашли тела 62-летней женщины и двух ее внучек 1,5 и 3,5 лет, личность еще одного погибшего на данный момент неизвестна.