Особый противопожарный режим введут в Иркутской области в новогодние праздники

Особый противопожарный режим введут на территории Иркутской области в новогодние праздники — с 27 декабря 2024 по 8 января 2025. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Среди дополнительных требований, вводимых на период действия ОПР, — запрет использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест. Для запуска петард и салютов местные администрации подготовили 122 специальные площадки, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Специалисты усилят охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и общественного порядка. Особое внимание уделят соблюдению требований пожарной безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар произошел в Забайкалье 25 декабря. Спасатели нашли тела 62-летней женщины и двух ее внучек 1,5 и 3,5 лет, личность еще одного погибшего на данный момент неизвестна.