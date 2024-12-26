Что с едой? Как и за сколько кормят в больницах Иркутской области

Когда пациенты оказываются в больнице, очень многое зависит не только от медицинских специалистов, но и от того, чем кормят больных, чтобы они быстрее пошли на поправку. Принимая это во внимание, московские эксперты-диетологи разработали 10 специализированных рационов питания специально для пациентов столичных больниц. Новое меню уже ввели во взрослых стационарах — теперь у жителей Москвы есть возможность питаться в медицинских учреждениях не хуже, чем в роскошных ресторанах. В меню — и фриттата, и ризотто, и даже блинчики с лососем. Но как же обстоят дела с больничным питанием в Иркутской области? Чтобы это выяснить, корр. ИА IrkutskMedia обратились с запросом в Минздрав Иркутской области, на что получили сухие и некалорийные ответы.