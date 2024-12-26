Что с едой? Как и за сколько кормят в больницах Иркутской области

Когда пациенты оказываются в больнице, очень многое зависит не только от медицинских специалистов, но и от того, чем кормят больных, чтобы они быстрее пошли на поправку. Принимая это во внимание, московские эксперты-диетологи разработали 10 специализированных рационов питания специально для пациентов столичных больниц. Новое меню уже ввели во взрослых стационарах — теперь у жителей Москвы есть возможность питаться в медицинских учреждениях не хуже, чем в роскошных ресторанах. В меню — и фриттата, и ризотто, и даже блинчики с лососем. Но как же обстоят дела с больничным питанием в Иркутской области? Чтобы это выяснить, корр. ИА IrkutskMedia обратились с запросом в Минздрав Иркутской области, на что получили сухие и некалорийные ответы.
Начнем с того, что в большей части (85%) подведомственных медучреждений изготавливает питание самостоятельно. В 15% учреждениях услуга по приготовлению лечебного питания передана на аутсорсинг.
Мы решили узнать меню, которое доступно пациентам медицинских учреждений, а также предлагаемые виды блюд и наличие возможности у пациентов самостоятельно выбирать себе рацион, исходя из вкусовых предпочтений. На что агентство получило далекий от поставленного вопроса ответ с отправкой на изучение нормативно-правовых актов России: "Организация питания для взрослых и детей на стационарном лечении в медицинских организациях, подведомственных здравоохранения Иркутской области, осуществляется в соответствии с нормативными документами:
— Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
— Приказ Минздрава РФ от 21 июня 2013 г. № 395н «Об утверждении норм лечебного питания»;
— Методические рекомендации «Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях»;
— Приказ Минздрава России от 23.09.2020 № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием» и другие".
Эти документы действительно регламентируют порядок питания в больницах и стационарах Иркутской области, однако узнать, какие именно блюда подают иркутским пациентам, не удалось. Такой ответ, безусловно, не соответствовал сути вопроса и тем более не раскрывал главного относительно меню, предлагаемого пациентам. Из ответа на запрос следует, что лечебное питание включает «пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, включая смеси белковые композитные сухие и витаминно-минеральные комплексы, подвергаемых соответствующей технологической обработке, а также лечебные продукты энтерального питания».
Всего так называемых «пищевых рационов» для взрослых предусмотрено шесть видов, и все они зависят от показаний. Детям старше 1 года, беременным и кормящим женщинам также предлагается на выбор шесть вариантов. Вариант лечебного питания назначается индивидуально. Во всех лечебно-профилактических учреждениях устанавливается как минимум четырехразовый режим питания, однако его частота может варьироваться в различных отделениях в зависимости от показаний и категорий больных.
Во всех лечебно-профилактических учреждениях предусмотрено бесплатное питание для пациентов. На вопрос о платном питании Минздрав региона скромно отмолчался. В день на пациента с бесплатным, но, вероятно, вкусным и богатым пищевым рационом может быть затрачено от 230 до 300 рублей в зависимости от варианта диеты.
Планируют ли больницы Иркутской области последовать примеру своих московских коллег и изменить меню? В ближайшее время вопрос не рассматривается, поскольку, как уточнили в региональном Минздраве, он требует детальной проработки в длительной перспективе.