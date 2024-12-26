В Ачинске на месте выпадения «черного снега» установили автоматизированный пост наблюдения

Пост установлен в этом году по адресу: ул. Гагарина, 2. Именно на этом месте в прошлом году фиксировали «черный снег».
«Экологическая ситуация в Ачинске — крайне важный вопрос, в городе работают крупные промышленные предприятия. Мониторинг — необходимый шаг для определения наличия в воздухе загрязнения и маркерных веществ для определения виновника загрязнения», — отмечает министр экологии Владимир Часовитин.
Измерительное оборудование фиксирует показатели по шести загрязняющим веществам: оксид углерода, оксид и диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород. Каждые 20 минут информация по замерам обновляется. Информацию о замерах уже сейчас можно посмотреть на сайте краевого центра мониторинга Krasecology.ru.