Единый тариф на электрички вводят во Владивостоке с начала 2025 года

С 1 января 2025 года во Владивостоке появится единый городской тариф на поездки в электричках. Об этом сообщила пресс-служба АО «Экспресс Приморья».
Тариф будет действовать на пригородные электропоезда, следующие до станции «Угольная» от станций «Мыс Чуркин» и «Владивосток», а также на маршруты между станциями «Мыс Чуркин» и «Владивосток». Такое решение позволит интегрировать электрички в общую систему общественного транспорта города.
Стоимость билета составит 30 рублей для поездок на пригородных маршрутах и 35 рублей — на скоростных поездах. Эти данные предоставлены компанией «Экспресс Приморья».
Ранее «АиФ-Приморье» писали о планах создания «наземного метро» во Владивостоке. Как сообщал мэр города, специалисты ОАО «РЖД» занимаются разработкой технико-экономического обоснования проекта. Защита документации запланирована на апрель 2025 года, а уже в мае проект собираются передать на согласование в мэрию.
Идея лёгкого метро подразумевает запуск поездов с высокой частотой движения на уже существующих линиях, а также строительство новых станций в районах с активной застройкой и у пересадочных транспортных узлов.