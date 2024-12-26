Единый тариф на электрички вводят во Владивостоке с начала 2025 года

Тариф будет действовать на пригородные электропоезда, следующие до станции «Угольная» от станций «Мыс Чуркин» и «Владивосток», а также на маршруты между станциями «Мыс Чуркин» и «Владивосток». Такое решение позволит интегрировать электрички в общую систему общественного транспорта города.