Реверс на мосту у Телецентра в Омске заработает в начале 2025 года

Мэрия Омска представила схему реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Реверсивное движение будет запущено в начале 2025 года. Согласно плану, движение по мосту будет организовано следующим образом:
С 6:00 до 9:00 две полосы будут открыты для движения с левого на правый берег Иртыша.
С 16:00 до 22:00 движение по двум полосам будет вестись в обратном направлении — с правого на левый берег.
За регулирование движения будет отвечать дорожный контроллер. В остальное время — с 9:00 до 16:00 и с 22:00 до 6:00 — будет действовать по одной полосе в каждом направлении.
«Отвечать за это регулирование будет дорожный контроллер. С 6 до 9 утра будет обеспечен валовый выпуск транспорта со стороны Левобережья — две полосы в сторону правого берега. Встречное направление ориентировочно с 16 до 22 часов. В дневное и ночное время один час туда, один час обратно, чтобы обеспечить нормальную деловую активность», — сказал Сергей Шелест в интервью ГТРК «Иртыш».
Такая схема движения позволит обеспечить более эффективное распределение транспортных потоков в периоды пиковой нагрузки. Реверсивное движение будет запущено в начале 2025 года.