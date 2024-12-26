Реверс на мосту у Телецентра в Омске заработает в начале 2025 года

«Отвечать за это регулирование будет дорожный контроллер. С 6 до 9 утра будет обеспечен валовый выпуск транспорта со стороны Левобережья — две полосы в сторону правого берега. Встречное направление ориентировочно с 16 до 22 часов. В дневное и ночное время один час туда, один час обратно, чтобы обеспечить нормальную деловую активность», — сказал Сергей Шелест в интервью ГТРК «Иртыш».