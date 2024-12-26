Apple объяснила, что удалила ряд приложений VPN и СМИ по российским законам

Корпорация Apple удалила из магазина App Store приложения VPN и некоторых СМИ. Причины озвучили представители компании.
По данным Apple, блокировка проходит в соответствии с российскими законами. В случае, если их не исполнять, то бизнес в РФ окажется под угрозой.
«Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране», — ответили в компании.
Напомним, что техника Apple осталась в России из-за параллельного импорта. Только в 2024 году продажи iPhone составили 12% российского рынка смартфонов. Это больше, чем в том же 2020 году.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начнет контролировать обход блокировок операторами, имеющими лицензию на оказание услуг связи. Первая информация от операторов связи должна поступить в ведомство в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу.