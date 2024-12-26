Отец четырех детей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Александр Никитин из Эхирит-Булагатского района героически погиб «за ленточкой» в ходе выполнения боевой задачи. Как сообщил КП-Иркутск мэр района Геннадий Осодоев, у мужчины остались жена и четверо детей.
— Александр Никитин родился в деревне Хабаровск, окончил школу и поступил в институт на факультет «механизация сельскохозяйственных машин». В 1999 году отправился на службу по контракту в войсковой части ракетных войск стратегического назначения. Был начальником отделения обеспечения боевой готовности. Получил множество грамот и благодарностей, награжден медалями всех степеней за выслугу лет, — рассказал Геннадий Осодоев.
В 2022 49-летний военнослужащий ушел на пенсию. А в сентябре 2024 подписал контракт и отправился в зону СВО. Капитан проявил храбрость, отвагу и самоотверженность. Участвовал в боях за освобождение Селидово, руководил боевыми группами.
Активно участвовал в обходном маневре пулеметной укрепленной точки, которая своим огнем не давала подняться другим бойцам. Помог прорвать оборону противника и зайти в населенный пункт практически без потерь. Александр Никитин погиб 9 декабря 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на 66 году жизни умер Александр Амагзаев, известный в Иркутске общественный деятель.