Отец четырех детей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Александр Никитин родился в деревне Хабаровск, окончил школу и поступил в институт на факультет «механизация сельскохозяйственных машин». В 1999 году отправился на службу по контракту в войсковой части ракетных войск стратегического назначения. Был начальником отделения обеспечения боевой готовности. Получил множество грамот и благодарностей, награжден медалями всех степеней за выслугу лет, — рассказал Геннадий Осодоев.