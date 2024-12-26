В поселке Омской области перед Новым годом возникли перебои с водоснабжением

В Нововаршавке из-за поломок оборудования жители поселка страдают от нехватки воды. Сообщение о перебоях с водоснабжением появилось в официальной группе Администрации районного центра в соцсетях.
Муниципальные службы предпринимают меры для восстановления водоснабжения. Они в ручном режиме регулируют давление в водопроводных сетях, чтобы предотвратить новые аварии.
Проблема заключается в том, что транспортные компании до конца года не принимают новые заявки. Это задерживает поставку нового частотного преобразователя. Ожидается, что оборудование прибудет из Москвы после новогодних праздников.
Для минимизации аварийных ситуаций с 23:00 до 06:00 будет снижено давление в водопроводной системе.
Жителей Нововаршавки призывают запастись водой и приносят извинения за доставленные неудобства.