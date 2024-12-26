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В поселке Омской области перед Новым годом возникли перебои с водоснабжением

Рабочий поселок Нововаршавка столкнулся с перебоями в водоснабжении из-за неисправности частотного преобразователя.

Источник: Комсомольская правда

В Нововаршавке из-за поломок оборудования жители поселка страдают от нехватки воды. Сообщение о перебоях с водоснабжением появилось в официальной группе Администрации районного центра в соцсетях.

Муниципальные службы предпринимают меры для восстановления водоснабжения. Они в ручном режиме регулируют давление в водопроводных сетях, чтобы предотвратить новые аварии.

Проблема заключается в том, что транспортные компании до конца года не принимают новые заявки. Это задерживает поставку нового частотного преобразователя. Ожидается, что оборудование прибудет из Москвы после новогодних праздников.

Для минимизации аварийных ситуаций с 23:00 до 06:00 будет снижено давление в водопроводной системе.

Жителей Нововаршавки призывают запастись водой и приносят извинения за доставленные неудобства.