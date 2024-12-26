В Башкирии ожидаются температурные качели от 0 до −20°

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют температурные качели. Днем столбик термометра будет подниматься до 0°, ночью опускаться до −20°, сообщает Башгидромет.
В четверг, 26 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодало до −20°, днем потеплеет до −6,-11°.
В пятницу, 28 декабря, снег продолжится. В некоторых районах образуется гололед, на дорогах будет снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит −6,-11°, при прояснениях опустится до −16°, днем потеплеет до −1,-6°.
В последний рабочий день этого года, 28 декабря, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −4,-9°, днем поднимется 0,-5°.