Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидаются температурные качели от 0 до −20°

На дорогах образуется гололед и снежный накат.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 70% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют температурные качели. Днем столбик термометра будет подниматься до 0°, ночью опускаться до −20°, сообщает Башгидромет.

В четверг, 26 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодало до −20°, днем потеплеет до −6,-11°.

В пятницу, 28 декабря, снег продолжится. В некоторых районах образуется гололед, на дорогах будет снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит −6,-11°, при прояснениях опустится до −16°, днем потеплеет до −1,-6°.

В последний рабочий день этого года, 28 декабря, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −4,-9°, днем поднимется 0,-5°.