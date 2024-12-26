После взрывов на борту Ursa Major образовалась рваная пробоина 50 на 50 см

В «Оборонлогистике» считают, что причиной крушения стал террористический акт. По данным компании, взрывы на борту судна были терактом. 23 декабря 2024 года в 13:50 по московскому времени с правого борта судна произошли три последовательных взрыва в районе кормовой части. Это вызвало резкий крен судна на 25 градусов, что указывало на поступление воды в внутренние помещения. Эти события и стали основой версии о теракте.