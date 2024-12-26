Омский академический симфонический оркестр покоряет Китай

Китайская публика была очарована виртуозностью исполнения великих произведений Чайковского, Мусоргского и Глинки. Этот тур стал еще одним доказательством того, что Омск по праву носит звание культурной столицы России, представляя богатое художественное наследие нашей страны всему миру. С успешным выступлением омских музыкантов поздравил губернатор Виталий Хоценко.