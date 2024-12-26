Омский академический симфонический оркестр покоряет Китай

Омский академический симфонический оркестр, известный своим непревзойденным мастерством, отправился в триумфальный гастрольный тур по Китаю. 25 декабря оркестр выступил с оглушительным успехом в Большом оперном театре города Далянь, открыв цикл из девяти концертов.
Китайская публика была очарована виртуозностью исполнения великих произведений Чайковского, Мусоргского и Глинки. Этот тур стал еще одним доказательством того, что Омск по праву носит звание культурной столицы России, представляя богатое художественное наследие нашей страны всему миру. С успешным выступлением омских музыкантов поздравил губернатор Виталий Хоценко.
«Омск — культурная столица России! Наш Омский академический симфонический оркестр открыл гастрольный тур по Китаю. Поддержка искусства такого высокого уровня является свидетельством выдающегося культурного потенциала города», — отметил губернатор в своем телеграм-канале.
Напомним, Омск отстоял право называться культурной столицей России в 2026 году.