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Омский академический симфонический оркестр покоряет Китай

Накануне наши артисты выступили в Большом оперном театре города Далянь.

Источник: Комсомольская правда

Омский академический симфонический оркестр, известный своим непревзойденным мастерством, отправился в триумфальный гастрольный тур по Китаю. 25 декабря оркестр выступил с оглушительным успехом в Большом оперном театре города Далянь, открыв цикл из девяти концертов.

Китайская публика была очарована виртуозностью исполнения великих произведений Чайковского, Мусоргского и Глинки. Этот тур стал еще одним доказательством того, что Омск по праву носит звание культурной столицы России, представляя богатое художественное наследие нашей страны всему миру. С успешным выступлением омских музыкантов поздравил губернатор Виталий Хоценко.

«Омск — культурная столица России! Наш Омский академический симфонический оркестр открыл гастрольный тур по Китаю. Поддержка искусства такого высокого уровня является свидетельством выдающегося культурного потенциала города», — отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, Омск отстоял право называться культурной столицей России в 2026 году.