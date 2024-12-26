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Отравления и травмы — причины вызова «скорой» в Крыму на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа «скорой» в этот период и по каким причинам чаще всего вызывают медиков, РИА Новости Крым рассказали в Минздраве РК со ссылкой на информацию Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Источник: РИА "Новости"

«Основные причины вызовов в праздничные дни: сердечно-сосудистые заболевания, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления», — сообщили в Минздраве.

При этом отметили, что, по опыту прошлых лет, в период новогодних праздников среднесуточная нагрузка на бригады скорой медицинской помощи незначительно превышает нагрузку в обычный период.

«Руководством Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи ведется ежедневный мониторинг количества поступивших вызовов и времени доезда бригад скорой медицинской помощи, с учетом чего принимаются оперативные решения о перераспределении бригад», — уточнили в министерстве здравоохранения.

По его информации, с 29 декабря 2023 года по 9 января текущего года бригады скорой медицинской помощи осуществили 22 986 выездов. Это на 4,3% меньше, чем годом ранее, когда был пик обращений, связанный с заболеваемостью гриппом и ОРВИ — 24 021 выезд.

медицина