Отравления и травмы — причины вызова «скорой» в Крыму на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа «скорой» в этот период и по каким причинам чаще всего вызывают медиков, РИА Новости Крым рассказали в Минздраве РК со ссылкой на информацию Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.