Отравления и травмы — причины вызова «скорой» в Крыму на Новый год

«Основные причины вызовов в праздничные дни: сердечно-сосудистые заболевания, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления», — сообщили в Минздраве.
При этом отметили, что, по опыту прошлых лет, в период новогодних праздников среднесуточная нагрузка на бригады скорой медицинской помощи незначительно превышает нагрузку в обычный период.
«Руководством Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи ведется ежедневный мониторинг количества поступивших вызовов и времени доезда бригад скорой медицинской помощи, с учетом чего принимаются оперативные решения о перераспределении бригад», — уточнили в министерстве здравоохранения.
По его информации, с 29 декабря 2023 года по 9 января текущего года бригады скорой медицинской помощи осуществили 22 986 выездов. Это на 4,3% меньше, чем годом ранее, когда был пик обращений, связанный с заболеваемостью гриппом и ОРВИ — 24 021 выезд.