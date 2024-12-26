В Иркутске идет подготовка к открытию нового детского сада в Нижней Лисихе

Строительство выполняли по национальному проекту «Демография». К его возведению приступили в начале лета прошлого года. Также по поручению мэра города отремонтирована дорога на участке от дома № 236б/7 до дома № 236в/1 на улице Байкальская. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Здесь заасфальтировали проезжую часть и тротуары, восстановили газоны и наружное освещение.