В Иркутске идет подготовка к открытию нового детского сада в Нижней Лисихе

Ведется оформление необходимых документов. С губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым глава города проверил готовность объекта к приему детей, который запланирован на начало марта 2025 года.
«Президент страны Владимир Путин ставит вопросы демографии на первое место. Строительство нового детского сада — хорошее подспорье молодым родителям, которые могут быть уверены, что их ребенок станет посещать современное, комфортное учреждение. Объект востребован в данной территории. Подготовка его строительства усложнялась обременением земельного участка — он находился в частной собственности. Но мэрия провела необходимые согласования, и в итоге новый детсад готов к открытию», — подчеркнул глава региона.
Новое здание детского сада является структурным подразделением действующего дошкольного учреждения № 20 «Росинка», сообщает пресс-служба городской администрации. «Это хороший подарок к Новому году всему Иркутску и, безусловно, жителям Нижней Лисихи. Это первый трехэтажный детсад в городе. Еще он уникален оформлением фасада и внутренних помещений, которые выполнены в стиле проекта “Счастье чистой воды”».
Строительство шло в сжатые сроки, и глава города поблагодарил губернатора за своевременную поддержку, а строителям — за достойное качество выполненных работ. Это результат слаженного взаимодействия законодательной и исполнительной властей области и города, представителей бизнеса, подрядной организации. Сегодня уже сформирован штат сотрудников, идет набор детей. Учреждение практически полностью укомплектовано необходимым оборудованием, ведется оформление документов, отметил Руслан Болотов.
Объект дошкольного образования рассчитан на 150 мест. В здании помимо шести групп предусмотрены музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, помещения для проведения экспериментов и конструирования, STEM-лаборатория, шахматная и изостудии, интерактивная игровая комната, прачечная, медицинский и пищевой блоки. Также объект оснащен лифтом и охранной системой. На прилегающей территории выполнили требуемое благоустройство: создали прогулочные площадки, установили малые архитектурные формы, заасфальтировали тротуары и проезды, высадили живую изгородь.
Строительство выполняли по национальному проекту «Демография». К его возведению приступили в начале лета прошлого года. Также по поручению мэра города отремонтирована дорога на участке от дома № 236б/7 до дома № 236в/1 на улице Байкальская. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Здесь заасфальтировали проезжую часть и тротуары, восстановили газоны и наружное освещение.