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В Омске замечен автомобиль Tesla стоимостью более 30 миллионов рублей

Авто оснащено мощным электродвигателем, обеспечивающим ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Источник: Комсомольская правда

В Омске замечен автомобиль серии Tesla. Фото футуристической машины опубликовали в группе «Омский путеводитель». Cybertruck принадлежит известной омской автошколе. Стоимость машины оценивается в 30 миллионов рублей.

Cybertruck от Tesla — это футуристический электропикап, отличающийся своим угловатым дизайном и инновационной конструкцией из нержавеющей стали. Автомобиль оснащен мощным электродвигателем, обеспечивающим ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Появление Cybertruck на омских дорогах вызвало большой интерес и удивление среди омичей. Самый часто задаваемый вопрос, сколько будет стоить обучение на таком автомобиле? Вполне вероятно, что автомобиль будет вызывать особый интерес у фанатов скорости.