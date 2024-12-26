В Омске замечен автомобиль Tesla стоимостью более 30 миллионов рублей

Появление Cybertruck на омских дорогах вызвало большой интерес и удивление среди омичей. Самый часто задаваемый вопрос, сколько будет стоить обучение на таком автомобиле? Вполне вероятно, что автомобиль будет вызывать особый интерес у фанатов скорости.