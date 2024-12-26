В Омске замечен автомобиль Tesla стоимостью более 30 миллионов рублей

В Омске замечен автомобиль серии Tesla. Фото футуристической машины опубликовали в группе «Омский путеводитель». Cybertruck принадлежит известной омской автошколе. Стоимость машины оценивается в 30 миллионов рублей.
Cybertruck от Tesla — это футуристический электропикап, отличающийся своим угловатым дизайном и инновационной конструкцией из нержавеющей стали. Автомобиль оснащен мощным электродвигателем, обеспечивающим ускорение от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.
Появление Cybertruck на омских дорогах вызвало большой интерес и удивление среди омичей. Самый часто задаваемый вопрос, сколько будет стоить обучение на таком автомобиле? Вполне вероятно, что автомобиль будет вызывать особый интерес у фанатов скорости.