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В Омскую область пришёл водопроводный коллапс

Без воды в новогодние праздники могут остаться жители Нововаршавки.

Источник: Аргументы и факты

Жители Нововаршавского района могут остаться без воды на Новый год и в новогодние праздники. Перебои с водой начались из-за того, что на водопроводе случаются частые порывы. Причины — сломанный частотный преобразователь.

Как пишет портал «Ом1», сейчас оборудование ремонтируется, а новый преобразователь смогут доставить только в следующем году, после окончания новогодних праздников. Сейчас подача воды в рабочем посёлке регулируется в ручном режиме. В администрации района жителям советуют запастись водой.

Ранее мы писали, каких проблем с отоплением могут ждать омичи.

ЖКХ