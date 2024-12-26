В Омскую область пришёл водопроводный коллапс

Как пишет портал «Ом1», сейчас оборудование ремонтируется, а новый преобразователь смогут доставить только в следующем году, после окончания новогодних праздников. Сейчас подача воды в рабочем посёлке регулируется в ручном режиме. В администрации района жителям советуют запастись водой.