В Омскую область пришёл водопроводный коллапс

Жители Нововаршавского района могут остаться без воды на Новый год и в новогодние праздники. Перебои с водой начались из-за того, что на водопроводе случаются частые порывы. Причины — сломанный частотный преобразователь.
Как пишет портал «Ом1», сейчас оборудование ремонтируется, а новый преобразователь смогут доставить только в следующем году, после окончания новогодних праздников. Сейчас подача воды в рабочем посёлке регулируется в ручном режиме. В администрации района жителям советуют запастись водой.
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