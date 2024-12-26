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В Новосибирской области ограничат продажу энергетиков

В регионе с 1 марта 2025 года вступает в силу новый закон.

Источник: Аргументы и факты

С указанной даты в определенных зданиях запретят продажу тонизирующих напитков. Соответствующий документ появился на сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

С этих пор торговлю энергетиками отменят, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также проходят спортивные тренировки и другие культурные мероприятия. Также запрет на продажу может быть введен на спортивных и публичных мероприятиях, организуемых согласно действующим законам.

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