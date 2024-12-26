В Новосибирской области ограничат продажу энергетиков

С этих пор торговлю энергетиками отменят, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также проходят спортивные тренировки и другие культурные мероприятия. Также запрет на продажу может быть введен на спортивных и публичных мероприятиях, организуемых согласно действующим законам.