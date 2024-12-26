Жительница Омска судится с налоговой из-за известного блогера Лерчек

Жительница города Омска подала в суд заявление, в котором просит отменить налог, начисленный ей за выигрыш у известного блогера Лерчек. При этом омичка утверждает, что никакого выигрыша не получала.
Громкое дело суд будет рассматривать 14 января следующего года. Как пишет «Город55», омичка хочет добиться, чтобы ей исключили сумму налога на доходы за 2023 год. Речь идет о налоге на выигрыш, который женщина якобы получила у известного блогера Валерии Чекалиной. Омичка заявляет, что никакого выигрыша она не получала, но в налоговой отказались это признать, пришлось обращаться в суд.
Ранее мы писали, что визажист из Омска судилась с Лерчек.