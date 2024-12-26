Жительница Омска судится с налоговой из-за известного блогера Лерчек

Громкое дело суд будет рассматривать 14 января следующего года. Как пишет «Город55», омичка хочет добиться, чтобы ей исключили сумму налога на доходы за 2023 год. Речь идет о налоге на выигрыш, который женщина якобы получила у известного блогера Валерии Чекалиной. Омичка заявляет, что никакого выигрыша она не получала, но в налоговой отказались это признать, пришлось обращаться в суд.