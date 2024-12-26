Медведи в холоде: Новосибирский зоопарк установит подогрев воды в бассейнах

В Заельцовском районе прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку условий содержания белых медведей в зоопарке по обращениям местных жителей. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, в частности, отсутствие системы подогрева воды в бассейнах для медведей в осенне-зимний период.