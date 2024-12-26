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Медведи в холоде: Новосибирский зоопарк установит подогрев воды в бассейнах

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Заельцовском районе прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку условий содержания белых медведей в зоопарке по обращениям местных жителей. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, в частности, отсутствие системы подогрева воды в бассейнах для медведей в осенне-зимний период.

В результате прокурорского вмешательства было внесено представление в зоопарк, и юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Теперь зоопарк разработал проект по установке системы подогрева воды, а выполнение работ находится под контролем прокуратуры.

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