Медведи в холоде: Новосибирский зоопарк установит подогрев воды в бассейнах

В Заельцовском районе прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку условий содержания белых медведей в зоопарке по обращениям местных жителей. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными, в частности, отсутствие системы подогрева воды в бассейнах для медведей в осенне-зимний период.
В результате прокурорского вмешательства было внесено представление в зоопарк, и юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Теперь зоопарк разработал проект по установке системы подогрева воды, а выполнение работ находится под контролем прокуратуры.