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Уровень воды в озере Чебаркуль поднялся на метр

В Челябинской области озеро Чебаркуль может подняться на три метра.

Источник: Комсомольская правда

Уровень воды в озере Чебаркуль за год вырос на метр. В соседнем озере Еловое вода поднялась на 77 сантиметров по сравнению с прошлым городом. Озеро Большой Кисегач «подросло» на 94 сантиметра.

Как сообщают в администрации Чебаркуля, при сохранении тенденции в ближайшие два-три года вода в озере Чебаркуль может подняться на три метра.

Озеро — единственный источник водоснабжения для одноименного города. В последние годы оно мелело. Уровень воды в Чебаркуле планируют отслеживать до 2025 года, чтобы продумать мероприятия по сохранению водоема в рамках нацпроекта «Вода России».