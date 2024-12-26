Уровень воды в озере Чебаркуль поднялся на метр

Уровень воды в озере Чебаркуль за год вырос на метр. В соседнем озере Еловое вода поднялась на 77 сантиметров по сравнению с прошлым городом. Озеро Большой Кисегач «подросло» на 94 сантиметра.
Как сообщают в администрации Чебаркуля, при сохранении тенденции в ближайшие два-три года вода в озере Чебаркуль может подняться на три метра.
Озеро — единственный источник водоснабжения для одноименного города. В последние годы оно мелело. Уровень воды в Чебаркуле планируют отслеживать до 2025 года, чтобы продумать мероприятия по сохранению водоема в рамках нацпроекта «Вода России».