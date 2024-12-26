В омском дептрансе рассказали о введении реверса на мосту у Телецентра

Реверсивное движение будет введено на мосту у Телецентра в Омске в январе 2025 года. По данным директора департамента транспорта Вадима Кормильца, с 6-ти до 9-ти часов утра движение по мосту будет организовано с левого берега в сторону правого. Автомобили, едущие с левого берега, смогут двигаться по двум полосам.
С 16 до 22 часов автомобили поедут в противоположном направлении. Также чиновник отметил, что каждый час будет вестись переориентация движения: один час оно будет организовано в одну сторону, другой час — в другую.
Ранее мы писали, что ремонт моста у Телецентра повлияет на заводчан и студентов.