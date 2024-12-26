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В Карасукском районе НСО пресечен канал незаконной миграции

В Карасукском районном суде вынесен приговор по делу, связанному с организацией незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Источник: РИА "Новости"

Под суд попали двое иностранцев и один россиянин, которые обеспечивали мигрантов работой и жильем.

Согласно материалам дела, с января по май 2024 года обвиняемые активно содействовали четырем мигрантам, которые должны были покинуть Россию, но остались в стране. Им были предоставлены рабочие места с зарплатой от 25 до 40 тысяч рублей и жилье.

В прокуратуре области сообщили, что все подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 10 месяцев до 3 лет условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Кроме того, мигранты, упомянутые в деле, были выдворены за пределы Российской Федерации, однако информация о возможности их возвращения в страну не раскрывается.