В Карасукском районе НСО пресечен канал незаконной миграции

Под суд попали двое иностранцев и один россиянин, которые обеспечивали мигрантов работой и жильем.
Согласно материалам дела, с января по май 2024 года обвиняемые активно содействовали четырем мигрантам, которые должны были покинуть Россию, но остались в стране. Им были предоставлены рабочие места с зарплатой от 25 до 40 тысяч рублей и жилье.
В прокуратуре области сообщили, что все подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 10 месяцев до 3 лет условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Кроме того, мигранты, упомянутые в деле, были выдворены за пределы Российской Федерации, однако информация о возможности их возвращения в страну не раскрывается.