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Десятки жителей Уфы останутся без холодного водоснабжения

В Уфе жители семи жилых домов лишатся холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 26 декабря, жители семи жилых домов лишились холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Всему виной утечка и замена водовода по улице Краснодонская, 5. Из-за этого для проведения ремонта с 11:00 будет выключен водопровод диаметром 100 миллиметров. Ориентировочное время производства работ — 15 часов. В результате без холодной воды останутся жители домов на:

— Бульваре Ибрагимова 42, 46, 46/1;

— улице Цурюпы 145,145/1;

— улице Краснодонская 3,5.

На время ремонта с 11:00 будет организован подвоз воды по Бульвару Ибрагимова, 46/1.

Представители «Уфаводоканала» принесли гражданам извинения за временные неудобства.

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