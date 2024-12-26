Десятки жителей Уфы останутся без холодного водоснабжения

Сегодня утром, 26 декабря, жители семи жилых домов лишились холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
Всему виной утечка и замена водовода по улице Краснодонская, 5. Из-за этого для проведения ремонта с 11:00 будет выключен водопровод диаметром 100 миллиметров. Ориентировочное время производства работ — 15 часов. В результате без холодной воды останутся жители домов на:
— Бульваре Ибрагимова 42, 46, 46/1;
— улице Цурюпы 145,145/1;
— улице Краснодонская 3,5.
На время ремонта с 11:00 будет организован подвоз воды по Бульвару Ибрагимова, 46/1.
Представители «Уфаводоканала» принесли гражданам извинения за временные неудобства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.