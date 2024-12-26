Десятки жителей Уфы останутся без холодного водоснабжения

Всему виной утечка и замена водовода по улице Краснодонская, 5. Из-за этого для проведения ремонта с 11:00 будет выключен водопровод диаметром 100 миллиметров. Ориентировочное время производства работ — 15 часов. В результате без холодной воды останутся жители домов на: